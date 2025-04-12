Михаил Кержаков: «Алкоголь и профессиональный спорт несовместимы. «Пивка для рывка» – вообще не вариант. Это казалось правильным, чтобы влиться в коллектив»
38-летний голкипер «Зенита» написал на Спортсе’‘ письмо с обращением к 24-летнему себе. В этом возрасте он играл за «Волгу».
«Я бы и сейчас советовал пройти через аренды, но с поправкой: более профессионально относиться к делу.
Алкоголя это тоже касается. Тебе это казалось правильным, чтобы побыстрее влиться в мужской коллектив. В Ульяновск ты приехал за два дня до первой игры и вообще никого не знал: сидел в раздевалке с программкой и заучивал для подсказа. Вечером спустился за водой, а в лобби сидят старожилы с выпивкой – все как надо. Говорят: «Давай к нам». Ну, давайте, конечно.
Теперь могу с полной ответственностью сказать: алкоголь и профессиональный спорт несовместимы.
Недавно думал: почему раньше мы так часто употребляли? В юношеские годы нам казалось, что дать пивка – это как-то брутально.
Понятно, ты сам – всегда главная причина, но еще одна из них – футбольный фольклор. «Кто не курит и не пьет, тот в состав не попадет», «водочки для обводочки, пивка для рывка» и так далее. Мы росли на этих рассказах предыдущего поколения и думали: «Почему нет? Я же люблю футбол за все, что происходит после него».
А по факту у этого ничего общего со спортом. «Пивка для рывка» и восстановление пивом – вообще не вариант. Даже недавно в подкастах и интервью ты шутил об этом, а после чемпионской игры против «Ростова» на вопрос «что сейчас будешь делать?» на эмоциях ответил «пойду бухать».
Так вот, я об этом жалею. Даже не потому, что кто-то, услышав меня, пойдет пить, а потому, что на подкорке отложится, что это нормально», – сказал Михаил Кержаков для Спортса’‘.
Михаил Кержаков хочет сказать нам кое-что важное – через письмо себе молодому
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