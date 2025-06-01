Победитель Кубка России получит 113,2 млн рублей, сообщили в РФС. Проигравшему в Суперфинале выплатят 37,8 млн рублей

В РФС рассказали о призовых выплатах за победу в FONBET Кубке России.

Сегодня ЦСКА сыграет с «Ростовом » в Суперфинале турнира. Матч пройдет на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 по московскому времени.

«Победитель Суперфинала получит 113,2 млн рублей. Проигравший – 37,8 млн рублей», – сообщили в департаменте мероприятий и массовых коммуникаций РФС .

РБК отмечает, что сумма призовых в нынешнем сезоне не изменилась по сравнению с предыдущими двумя розыгрышами.