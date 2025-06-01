Победитель Кубка России получит 113,2 млн рублей, сообщили в РФС. Проигравшему в Суперфинале выплатят 37,8 млн рублей
В РФС рассказали о призовых выплатах за победу в FONBET Кубке России.
Сегодня ЦСКА сыграет с «Ростовом» в Суперфинале турнира. Матч пройдет на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 по московскому времени.
«Победитель Суперфинала получит 113,2 млн рублей. Проигравший – 37,8 млн рублей», – сообщили в департаменте мероприятий и массовых коммуникаций РФС.
РБК отмечает, что сумма призовых в нынешнем сезоне не изменилась по сравнению с предыдущими двумя розыгрышами.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: РБК
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