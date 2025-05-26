«Айнтрахт» хочет 100 млн евро за Экитике, но готов обсуждать структуру выплат. Форвард интересен «Челси»
«Челси» рассчитывает подписать Юго Экитике.
Как сообщает The Athletic, нападающий «Айнтрахта» заинтересовал «синих», которые надеются как можно скорее разобраться с трансферными вопросами, чтобы начать предсезонную подготовку с готовым составом.
Отмечается, что франкфуртцы оценивают своего лучшего бомбардира в 100 млн евро, но готовы обсуждать структуру сделки.
В этом сезоне Экитике забил 22 гола в 48 матчах. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
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