«Айнтрахт» хочет 100 млн евро за Экитике, но готов обсуждать структуру выплат. Форвард интересен «Челси»

«Челси» рассчитывает подписать Юго Экитике.

Как сообщает The Athletic, нападающий «Айнтрахта » заинтересовал «синих», которые надеются как можно скорее разобраться с трансферными вопросами, чтобы начать предсезонную подготовку с готовым составом.

Отмечается, что франкфуртцы оценивают своего лучшего бомбардира в 100 млн евро, но готовы обсуждать структуру сделки.

В этом сезоне Экитике забил 22 гола в 48 матчах. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .