Эйфелева башня окрасилась в цвета «ПСЖ» в честь победы в ЛЧ: «Париж – чемпион!❤️💙»
Эйфелева башня окрасилась в цвета «ПСЖ» в честь победы клуба в Лиге чемпионов.
В субботу вечером после финала с «Интером» (5:0) символ столицы Франции окрасился в красно-синие цвета с надписью «Париж – чемпион».
Башня сверкала огнями после каждого гола «ПСЖ», после финального свистка, а также ночью.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Эйфелевой башни в Х
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