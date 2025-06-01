Эйфелева башня окрасилась в цвета «ПСЖ» в честь победы в ЛЧ: «Париж – чемпион!❤️💙»

Эйфелева башня окрасилась в цвета «ПСЖ» в честь победы клуба в Лиге чемпионов.

В субботу вечером после финала с «Интером » (5:0) символ столицы Франции окрасился в красно-синие цвета с надписью «Париж – чемпион».

Башня сверкала огнями после каждого гола «ПСЖ », после финального свистка, а также ночью.