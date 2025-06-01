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Итальянские клубы не выигрывают ЛЧ с 2010 года. Серия А делила первое место по числу побед на тот момент, а сейчас уступает Испании и Англии

Клубы Серии А уже 15 лет не выигрывают Лигу чемпионов.

31 мая «Интер» был разгромлен «ПСЖ» (0:5) в финале турнира. 

Миланцы остаются последним победителем ЛЧ от Италии – им удалось выиграть в 2010 году. Тогда Италия сравнялась с Испанией по общему количеству трофеев (по 12) и делила с ней первую строчку.

С тех пор команды из Ла Лиги выиграли ЛЧ восемь раз и занимают чистое первое место. Также итальянцев обогнали англичане: за эти 15 лет у клубов АПЛ 4 победы, а в общей сложности у них уже 15 трофеев.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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