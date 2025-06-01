Альба перед ЦСКА: «Этот матч — подарок для «Ростова», игроки его завоевали, нам его не дарили. Мы готовы, все будет хорошо»
Джонатан Альба высказался в преддверии матча «Ростова» с ЦСКА.
Команды сыграют сегодня в Суперфинале Фонбет Кубка России в «Лужниках».
— Главный матч в карьере для вас?
— Конечно. В карьере тренерской это важнейший матч.
— Ментально готовы к игре?
— Все понимают, где мы находимся. Этот матч — подарок для нас, игроки его завоевали, нам его не дарили. Мы готовы к игре, все будет хорошо, — сказал и.о. тренера «Ростова».
— Чего ждете от Николича? Кисляк проявит себя?
— Известно, что ЦСКА играет с ромбом. Они агрессивны, хотят быть с мячом. Мы разбирали их и пытались подготовиться к завтрашней встрече. Будем смотреть, что получится на поле.
— Вы тренировали пенальти, ведь может быть серия?
— Конечно. Имеем в виду такую возможность, мы тренировали и прорабатывали пенальти, – добавил Альба.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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