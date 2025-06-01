Альба перед ЦСКА: «Этот матч — подарок для «Ростова», игроки его завоевали, нам его не дарили. Мы готовы, все будет хорошо»

Джонатан Альба высказался в преддверии матча «Ростова» с ЦСКА.

Команды сыграют сегодня в Суперфинале Фонбет Кубка России в «Лужниках».

— Главный матч в карьере для вас?

— Конечно. В карьере тренерской это важнейший матч.

— Ментально готовы к игре?

— Все понимают, где мы находимся. Этот матч — подарок для нас, игроки его завоевали, нам его не дарили. Мы готовы к игре, все будет хорошо, — сказал и.о. тренера «Ростова».

— Чего ждете от Николича? Кисляк проявит себя?

— Известно, что ЦСКА играет с ромбом. Они агрессивны, хотят быть с мячом. Мы разбирали их и пытались подготовиться к завтрашней встрече. Будем смотреть, что получится на поле.

— Вы тренировали пенальти, ведь может быть серия?

— Конечно. Имеем в виду такую возможность, мы тренировали и прорабатывали пенальти, – добавил Альба.