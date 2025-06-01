Бергоми о 0:5: «Во 2-м тайме «Интеру» нужно было понять, что шансов отыграться уже нет. Они продолжали идти вперед, и «ПСЖ» воспользовался свободными зонами»
Джузеппе Бергоми оценил разгром «Интера» от «ПСЖ» (0:5) в финале Лиги чемпионов.
«Во втором тайме «Интеру» нужно было понять, что шансов отыграться уже нет, и не пропускать пять мячей. Они продолжали идти вперед и оставляли парижанам свободные зоны, которыми те воспользовались.
«Пари» в каждой точке поля продемонстрировал сегодня великолепный уровень мастерства», – сказал бывший защитник «Интера».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости