Барелла о 0:5 от «ПСЖ»: «Интер» очень огорчен. Они были лучше нас в каждом компоненте. У них было больше энергии»
Николо Барелла оценил разгром «Интера» от «ПСЖ» (0:5) в финале Лиги чемпионов.
«Мы очень огорчены. Это поражение в финале почти отменяет все то, что мы сотворили до сих пор. Но я очень горжусь командой и тем, как она проявила себя до сегодняшнего дня.
Мои поздравления «ПСЖ». Они были лучше нас в каждом компоненте. У них было больше энергии. Это футбол, здесь может произойти всякое. Я очень рад быть членом этой команды», – сказал полузащитник «Интера».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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