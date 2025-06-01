Барелла о 0:5 от «ПСЖ»: «Интер» очень огорчен. Они были лучше нас в каждом компоненте. У них было больше энергии»

Николо Барелла оценил разгром «Интера» от «ПСЖ» (0:5) в финале Лиги чемпионов.

«Мы очень огорчены. Это поражение в финале почти отменяет все то, что мы сотворили до сих пор. Но я очень горжусь командой и тем, как она проявила себя до сегодняшнего дня.

Мои поздравления «ПСЖ ». Они были лучше нас в каждом компоненте. У них было больше энергии. Это футбол, здесь может произойти всякое. Я очень рад быть членом этой команды», – сказал полузащитник «Интера ».