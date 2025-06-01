Энрике взял 16-й трофей в карьере тренера и 7-й во главе «ПСЖ»

Луис Энрике завоевал 16-й трофей в тренерской карьере.

«ПСЖ » под его руководством 31 мая разгромил «Интер » (5:0) в финале Лиги чемпионов.

Также во главе парижской команды испанец по два раза выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

В качестве тренера «Барселоны» Энрике завоевал 9 трофеев.

Энрике снял футболку и начал размахивать ею над головой после победы в финале ЛЧ