«Интер» проиграл в финале ЛЧ и полуфинале Кубка Италии, стал 2-м в Серии А. До конца апреля команда Индзаги претендовала на требл
«Интер» не завоевал ни одного трофея в этом сезоне.
Команда Симоне Индзаги сегодня была разгромлена «ПСЖ» (0:5) в финале Лиги чемпионов.
До 23 апреля миланцы претендовали на победу в трех турнирах, но сперва уступили «Милану» в полуфинале Кубка Италии, а спустя месяц финишировали на второй строчке в Серии А.
Также зимой «Интер» проиграл «Милану» в финале Суперкубка Италии.
В июне итальянский клуб примет участие в клубном чемпионате мира.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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