«Интер» проиграл в финале ЛЧ и полуфинале Кубка Италии, стал 2-м в Серии А. До конца апреля команда Индзаги претендовала на требл

«Интер» не завоевал ни одного трофея в этом сезоне.

Команда Симоне Индзаги сегодня была разгромлена «ПСЖ » (0:5) в финале Лиги чемпионов.

До 23 апреля миланцы претендовали на победу в трех турнирах, но сперва уступили «Милану » в полуфинале Кубка Италии, а спустя месяц финишировали на второй строчке в Серии А.

Также зимой «Интер » проиграл «Милану» в финале Суперкубка Италии.

В июне итальянский клуб примет участие в клубном чемпионате мира.