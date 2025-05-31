5:0 – крупнейшая победа в финале ЛЧ. «ПСЖ» разгромил «Интер»

«ПСЖ» одержал крупнейшую победу в финале Лиги чемпионов.

Команда Луиса Энрике разгромила «Интер » (5:0) в решающем матче турнира.

До этого дня ни одной команде не удавалось выиграть в финале с разницей в пять мячей. С разницей в четыре гола побеждали «Милан»-1993, «Милан»-1989, «Бавария»-1974 и «Реал»-1960.