«ПСЖ» забил «Интеру» на 12-й и 20-й – одна команда впервые пропустила 2 гола в первые 20 минут финала ЛЧ

Впервые в финалах ЛЧ команда дважды пропустила к 20-й минуте – «Интер» от «ПСЖ».

«ПСЖ » играет с «Интером » в финальном матче Лиги чемпионов (2:0, первый тайм). Ашраф Хакими открыл счет на 12-й минуте, Дезире Дуэ удвоил преимущество парижан на 20-й. Одна команда впервые пропустила 2 гола в первые 20 минут финала ЛЧ. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.