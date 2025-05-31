«ПСЖ» забил «Интеру» на 12-й и 20-й – одна команда впервые пропустила 2 гола в первые 20 минут финала ЛЧ
Впервые в финалах ЛЧ команда дважды пропустила к 20-й минуте – «Интер» от «ПСЖ».
«ПСЖ» играет с «Интером» в финальном матче Лиги чемпионов (2:0, первый тайм).
Ашраф Хакими открыл счет на 12-й минуте, Дезире Дуэ удвоил преимущество парижан на 20-й.
Одна команда впервые пропустила 2 гола в первые 20 минут финала ЛЧ.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
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