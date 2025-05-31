Моложе Дуэ были только два автора голов в финалах ЛЧ – Клюйверт и Альберто. Вингеру «ПСЖ» 19 лет

Дезире Дуэ вошел в тройку самых молодых авторов голов в финалах ЛЧ.

Вингер парижан забил «Интеру » в финале в возрасте 19 лет и 11 месяцев и 28 дней.

Моложе Дуэ авторами голов в решающем матче ЛЧ становились лишь Патрик Клюйверт в составе «Аякса » в 1995 году (18 лет, 10 месяцев и 23 дня) и Карлос Алберто в составе «Порту » в 2004-м (19 лет 5 месяцев и 15 дней).

Дуэ опередил таких игроков, как Ларс Риккен (20 лет, 10 месяцев и 18 дней), Винисиус (21 год, 10 месяцев и 16 дней) и Лионель Месси (21 год, 11 месяцев и 3 дня).