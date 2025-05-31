Дуэ забил и отдал ассист за 20 минут финала ЛЧ между «ПСЖ» и «Интером». На гол и голевую передачу вингера давали коэффициент 15.00

«ПСЖ» играет с «Интером» в финале Лиги чемпионов в Мюнхене (2:0, первый тайм).

На 12-й минуте счет открыл защитник парижан Ашраф Хакими с передачи Дезире Дуэ. На 20-й французский вингер Дуэ забил сам, ему ассистировал Усман Дембеле.

На гол и ассист 19-летнего Дуэ букмекеры давали коэффициент 15.00.

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