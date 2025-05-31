У «Интера» 2 неточных удара в 1-м тайме финала ЛЧ. «ПСЖ» пробил 13 раз и забил два гола
«Интер» ни разу не пробил в створ ворот «ПСЖ» в 1-м тайме.
Команды Симоне Индзаги и Луиса Энрике встречаются в финале Лиги чемпионов.
Миланцы нанесли всего два удара, ни один из которых не был точным. Парижане пробили 13 раз, в створ – 5. Французский клуб забил два гола.
«ПСЖ» владел мячом 61% времени, точнее пасовал (91% против 82%), подал больше угловых (3 против 2), провел больше атак (22 против 7).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
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