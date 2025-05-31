Дуэ забил и сделал ассист за первые 20 минут финала ЛЧ. У 19-летнего вингера «ПСЖ» 26 (14+12) очков в 54 матчах сезона
Дезире Дуэ совершил два результативных действия в финале Лиги чемпионов.
Вингер «ПСЖ» ассистировал Ашрафу Хакими на 12-й минуте встречи с «Интером», а на 20-й забил сам.
Всего на счету 19-летнего футболиста 14 забитых мячей и 12 результативных передач в 54 матчах в текущем сезоне. Его статистику можно найти здесь.
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Интер» (2:0, первый тайм).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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