Дуэ забил и сделал ассист за первые 20 минут финала ЛЧ. У 19-летнего вингера «ПСЖ» 26 (14+12) очков в 54 матчах сезона

Дезире Дуэ совершил два результативных действия в финале Лиги чемпионов.

Вингер «ПСЖ» ассистировал Ашрафу Хакими на 12-й минуте встречи с «Интером », а на 20-й забил сам.

Всего на счету 19-летнего футболиста 14 забитых мячей и 12 результативных передач в 54 матчах в текущем сезоне. Его статистику можно найти здесь .

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ » – «Интер» (2:0, первый тайм).