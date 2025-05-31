«Милан» близок к покупке хавбека «Торино» Риччи за 25 млн евро и 5-7 млн в виде бонусов

Самуэле Риччи в ближайшее время может присоединиться к «Милану».

Football Italia со ссылкой на инсайдеров Фабрицио Романо и Маттео Моретто сообщает, что «россонери» близки к приобретению полузащитника «Торино ».

MilanPress пишет , что «Милан » выплатит 25 млн евро. Еще от 5 до 7 млн предусмотрены в виде бонусов (в том числе будет премия за возвращение в Лигу чемпионов). Утверждается, что контракт с Риччи согласован еще с января: договор на 5 лет с зарплатой около 3 млн за сезон.

В этом сезоне Риччи провел 34 игры в Серии А и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .