«Милан» близок к покупке хавбека «Торино» Риччи за 25 млн евро и 5-7 млн в виде бонусов
Самуэле Риччи в ближайшее время может присоединиться к «Милану».
Football Italia со ссылкой на инсайдеров Фабрицио Романо и Маттео Моретто сообщает, что «россонери» близки к приобретению полузащитника «Торино».
MilanPress пишет, что «Милан» выплатит 25 млн евро. Еще от 5 до 7 млн предусмотрены в виде бонусов (в том числе будет премия за возвращение в Лигу чемпионов). Утверждается, что контракт с Риччи согласован еще с января: договор на 5 лет с зарплатой около 3 млн за сезон.
В этом сезоне Риччи провел 34 игры в Серии А и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Italia
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