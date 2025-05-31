Борис Ротенберг о выходе «Сочи» в РПЛ: «Верил, что так все закончится. Потому что я приехал»

Борис Ротенберг верил, что «Сочи» вернется в РПЛ.

Сочинцы по сумме двух стыковых матчей за право играть в Мир РПЛ победили «Пари НН » (1:2, 3:1). Первая встреча проходила в Сочи, ответная – в Нижнем Новгороде.

– Верил, что так все закончится.

– За счет чего?

– Потому что я приехал, – сказал президент «Сочи».

«Сочи » вернулся в Премьер‑лигу спустя год после вылета.