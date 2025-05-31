Борис Ротенберг о выходе «Сочи» в РПЛ: «Верил, что так все закончится. Потому что я приехал»
Борис Ротенберг верил, что «Сочи» вернется в РПЛ.
Сочинцы по сумме двух стыковых матчей за право играть в Мир РПЛ победили «Пари НН» (1:2, 3:1). Первая встреча проходила в Сочи, ответная – в Нижнем Новгороде.
– Верил, что так все закончится.
– За счет чего?
– Потому что я приехал, – сказал президент «Сочи».
«Сочи» вернулся в Премьер‑лигу спустя год после вылета.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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