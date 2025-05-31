Энрике о финале ЛЧ: «У «ПСЖ» свой стиль, у «Интера» – свой, ключевым моментом станет способность адаптироваться. Нам нужно контролировать мяч»

Луис Энрике высказался о предстоящем финале ЛЧ.

Финальный матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Интером » пройдет сегодня в Мюнхене. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

«Я считаю, что нам повезло – мы можем сыграть в самом важном матче, в котором только может участвовать клубная команда, в финале Лиги чемпионов. Нам предстоит встреча с очень сильным соперником, и мы должны наслаждаться этим моментом.

«Интер» немного отличается от других команд, ведь у них в атаке играют два чистых нападающих – Маркус Тюрам и Лаутаро Мартинес.

Наша цель, как всегда, – подготовиться к матчу наилучшим образом, чтобы быть лучшей командой на поле. Чтобы этого достичь, нам нужно контролировать мяч – другого способа просто нет.

Мы знаем, что «Интер» тоже хорошо прессингует, поэтому мы подготовили все возможные варианты, как затруднить им игру. У нас есть свой стиль, у них – свой, и я считаю, что ключевым моментом станет способность адаптироваться к ходу игры и иметь запасные планы».

О Джанлуиджи Доннарумме

«Когда играешь на самом высоком уровне, надо понимать, что будешь получать как самую высокую похвалу, так и самую резкую критику. У Доннаруммы большой опыт, мы очень довольны Джиджо – как и всеми игроками в составе. Думаю, в этом сезоне мы сильно прибавили.

Они молоды, но уже имеют опыт – сыграли много больших матчей. Опыт приходит через игры. Я никогда не боялся использовать молодых футболистов, потому что смотрю на их форму и талант, а не на возраст», – сказал главный тренер «ПСЖ » в интервью Sky Sport Italia.