Хабиб приехал в Мюнхен на финал Лиги чемпионов: «Сегодня с «ПСЖ»
Хабиб Нурмагомедов посетит финал Лиги чемпионов в Мюнхене.
Экс-чемпион UFC Нурмагомедов опубликовал фото в соцсетях с шарфом и футболкой «ПСЖ».
Напомним, сегодня «ПСЖ» и миланский «Интер» сыграют в финале Лиги чемпионов, который состоится в Мюнхене (Германия). Начало матча – в 22:00 по московскому времени.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
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