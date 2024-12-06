Хабиб приехал в Мюнхен на финал Лиги чемпионов: «Сегодня с «ПСЖ»

Хабиб Нурмагомедов посетит финал Лиги чемпионов в Мюнхене.

Экс-чемпион UFC Нурмагомедов опубликовал фото в соцсетях с шарфом и футболкой «ПСЖ».

Напомним, сегодня «ПСЖ» и миланский «Интер» сыграют в финале Лиги чемпионов, который состоится в Мюнхене (Германия). Начало матча – в 22:00 по московскому времени.

Хабиб хочет, чтобы «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов: «Если быть честным, то надеюсь, что они победят. Аль-Хелайфи заслужил этот трофей»

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