Дзюба допустил, что начнет сниматься в кино после завершения карьеры: «Меня приглашают сейчас. Вроде как все получается, но еще нужно учиться и учиться»
Артем Дзюба допустил, что после завершения карьеры может начать сниматься в кино.
«Мне очень нравится индустрия кино. Меня приглашают сейчас. Когда есть возможность, я активно участвую. Некоторые были интересными.
Вроде как все получается, но еще нужно учиться и учиться. Когда рядом с тобой снимаются мэтры, ты точно понимаешь, насколько это сложный процесс», – сказал форвард «Акрона».
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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