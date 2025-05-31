Дзюба допустил, что начнет сниматься в кино после завершения карьеры: «Меня приглашают сейчас. Вроде как все получается, но еще нужно учиться и учиться»

Артем Дзюба допустил, что после завершения карьеры может начать сниматься в кино.

«Мне очень нравится индустрия кино. Меня приглашают сейчас. Когда есть возможность, я активно участвую. Некоторые были интересными.

Вроде как все получается, но еще нужно учиться и учиться. Когда рядом с тобой снимаются мэтры, ты точно понимаешь, насколько это сложный процесс», – сказал форвард «Акрона ».