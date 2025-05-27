Ловрен о Дзюбе: «Стать лучшим бомбардиром в РПЛ и сборной не так просто. Мы должны уважать его рекорды»

Деян Ловрен заявил, что нужно уважать рекорды Артема Дзюбы.

В марте форвард «Акрона» вышел на первое место по числу голов в РПЛ, обойдя Александра Кержакова, в активе которого 233 гола. Сейчас на счету Дзюбы 240 мячей. Также Артем обошел достижение Кержакова в сборной России и с 31 голом стал лучшим бомбардиром в истории команды.

«Я видел, что Артем Дзюба еще продолжает играть, это не сюрприз для меня. Почему нет? Я видел его два рекорда по голам. Я реально счастлив за него, если честно.

Стать лучшим бомбардиром в России и в сборной не так просто, очень сложно побить рекорд. Мы должны уважать эти рекорды и поздравить его с этими достижениями. Я счастлив за него, это здорово.

Если он еще может забивать мячи, то нужно продолжать карьеру. Я верю, что сможет еще сыграть. Когда уже не сможет забивать, тогда нужно будет сказать «пока» карьере», – сказал бывший защитник «Зенита», ныне выступающий за ПАОК .