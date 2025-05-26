Представитель Артема Дзюбы опроверг слухи о конфликте в «Акроне».

В 30-м туре Мир РПЛ тольяттинский клуб проиграл «Локомотиву » со счетом 1:4. Телеграм‑канал «ЭкСпорт Клипина» сообщил, что в перерыве Дзюба «устроил в раздевалке жесткий разбор полетов, сообщив, что его партнеры ничего не умеют и он один в поле воин». Также утверждалось, что футболист после замены ушел в раздевалку, не пожав руку тренеру, и уехал со стадиона, не дождавшись команду после матча.

«Сезон закончился два дня назад, а операция под названием «собери трафик на Дзюбе» уже вновь стартовала – ничего нового. Информация, целенаправленно вброшенная в одном малоизвестном телеграм‑канале, не имеет ничего общего с действительностью.

Никакого конфликта у Артема ни с Тедеевым , ни с коллективом нет. Буквально вчера было командное мероприятие, только несколько часов назад вернулся из Тольятти вместе с Артемом. У Дзюбы абсолютное взаимопонимание и с Зауром Эдуардовичем, и с командой. Есть огромная благодарность от коллектива и менеджмента, ровно как и у самого Артема – команде, руководству и владельцу клуба за то, что поверили в него в начале сезона и дали шанс доказать, что рано Дзюбу списывать со счетов.

Артем сильно помог в этом сезоне «Акрону ». Он вложил много сил в заслуженное девятое место. Сейчас активно ведем переговоры о продлении контракта, все хорошо. Надеюсь, что договоримся.

Еще раз подчеркну, что информация про конфликт – чушь. А про «жесткий разговор в раздевалке»… Если бы команда к перерыву выигрывала бы 3:0 и Артем устроил бы разнос, тогда я мог бы допустить факт какой‑то «сенсации». Но когда команда проигрывает…

Все прекрасно знают, что Артем – лидер и характер у него чемпионский. Я не находился в тот момент в раздевалке, но допускаю, что какой‑то жесткий разговор там мог иметь место. Возможно, со стороны тренера, Артема или других лидеров команды. Здесь удивляться нечему. То же самое было, например, после матча с «Химками», об этом рассказывал даже сам Артем. Это нормальная мужская раздевалка, там всегда кипят страсти. Тем более, когда команда проигрывает, в этом нет ничего удивительного.

Здесь же спустя два дня после игры появляются такие «душещипательные» истории. А теперь смотрим на того, кто был соперником «Акрона» в этом матче и делаем выводы, откуда ноги растут. Как говорится, годы идут, а методы работы «Локомотива» не меняются. Могли хотя бы список каналов для вбросов обновить», – сказал Леонид Гольдман.