Маркиньос об Энрике: «Управляет игрой «ПСЖ» и нашими эмоциями. Мы делали камбэки, меняли ход матчей благодаря его работе»
Маркиньос отметил умение Луиса Энрике управлять игрой «ПСЖ».
Капитан парижан высказался в преддверии сегодняшнего финала Лиги чемпионов с «Интером».
«С момента своего прихода он усердно работал. Он трудится над тем, как управлять игрой и нашими эмоциями. Именно на этом он и концентрируется. Именно поэтому мы здесь.
Мы делали камбэки, меняли ход матчей, и все это благодаря его работе», – сказал Маркиньос.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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