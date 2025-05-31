Маркиньос об Энрике: «Управляет игрой «ПСЖ» и нашими эмоциями. Мы делали камбэки, меняли ход матчей благодаря его работе»

Маркиньос отметил умение Луиса Энрике управлять игрой «ПСЖ».

Капитан парижан высказался в преддверии сегодняшнего финала Лиги чемпионов с «Интером».

«С момента своего прихода он усердно работал. Он трудится над тем, как управлять игрой и нашими эмоциями. Именно на этом он и концентрируется. Именно поэтому мы здесь.

Мы делали камбэки, меняли ход матчей, и все это благодаря его работе», – сказал Маркиньос .