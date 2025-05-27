Пеллегрини об Антони: «В «МЮ» его не выпускали на поле, он был недоволен. Это игрок высочайшего класса, не каждый день за футболиста платят 100 млн евро»

Мануэль Пеллегрини считает, Антони может проявить себя в финале Лиги конференций.

В среду «Бетис» сыграет с «Челси » в финальном матче турнира.

По ходу этого сезона Антони перешел в испанский клуб из «Манчестер Юнайтед » на правах аренды. Бразилец забил 5 голов и сделал 2 передачи в 17 матчах Ла Лиги .

«У него есть потенциал стать лидером в этом большом финале. Я говорил с ним, и он признался, что был недоволен – его не выпускали на поле, и у него было много претензий по этому поводу.

Он хотел доказать, на что способен. Не каждый день за футболиста платят 100 миллионов евро, так что очевидно – перед нами игрок высочайшего уровня.

«Бетис » – это клуб, в котором он может продолжать прогрессировать и развивать свою карьеру», – заявил главный тренер испанского клуба Мануэль Пеллегрини .

Антони заплакал, говоря о периоде в «МЮ»: «Не ел целыми днями, не было сил поиграть с сыном. Я не чувствовал желания играть в футбол»