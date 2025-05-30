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Индзаги о финале ЛЧ: «Интер» играл с «Сити», «Баварией», «Барсой», но дошел до этого этапа и не собирается останавливаться. Иногда придется страдать, но и «ПСЖ» придется защищаться»

Симоне Индзаги поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов.

«Мы должны выйти на матч с «ПСЖ» с пониманием того, что будут моменты, когда нам придется страдать, но будут и моменты, когда мяч будет у нас, а они будут вынуждены защищаться.

Ключевую роль сыграют детали и отдельные эпизоды. Мы должны выйти на поле с желанием и решительным настроем одержать победу. «ПСЖ» очень силен, но мы будем отталкиваться от своих сильных сторон.

У нас была очень тяжелая кампания, мы играли с «Манчестер Сити», «Арсеналом», «Баварией», «Барселоной», но дошли до этого этапа и не собираемся останавливаться на достигнутом.

Каждый матч «Интера» значимый, но в случае с финалом ситуация особая. Мы заслуживаем места в финале, но не хватает еще одного шага. Мы знаем, насколько эта игра важна, разница между победой и поражением в нем бесконечно велика.

Мы побеждали и проигрывали в Серии А, мы – игроки и я – прошли через все. Но наша задача – вызвать широкую улыбку на лицах наших болельщиков», – сказал главный тренер «Интера».

Матч «нерадзурри» с «ПСЖ» пройдет 31 мая в Мюнхене.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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