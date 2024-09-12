«Факел» объявил о переходе Аппаева в «Балтику». У форварда 10 голов в 119 матчах за клуб

Хызыр Аппаев ушел из «Факела».

Нападающий перешел в «Балтику», сообщила пресс-служба воронежского клуба.

Хызыр Аппаев присоединился к «Факелу» в январе 2021 года. В составе клуба он провел 119 матчей, в которых отметился 10 голами и 19 результативными передачами.

«Хызыр – ты останешься в истории «Факела». Двери клуба всегда открыты для тебя!» – говорится в сообщении «Факела».