«Факел» объявил о переходе Аппаева в «Балтику». У форварда 10 голов в 119 матчах за клуб
Хызыр Аппаев ушел из «Факела».
Нападающий перешел в «Балтику», сообщила пресс-служба воронежского клуба.
Хызыр Аппаев присоединился к «Факелу» в январе 2021 года. В составе клуба он провел 119 матчей, в которых отметился 10 голами и 19 результативными передачами.
«Хызыр – ты останешься в истории «Факела». Двери клуба всегда открыты для тебя!» – говорится в сообщении «Факела».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Факела»
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