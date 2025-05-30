«Ман Сити» предложил 55+5 млн евро за Рейндерса, «Милан» хочет больше за лучшего хавбека сезона Серии А (Даниэле Лонго)

«Манчестер Сити» предложил 55+5 млн евро «Милану» за трансфер Тейани Рейндерса.

Как сообщает журналист Даниэле Лонго, «Милан» не согласен на эти условия, стороны продолжают переговоры.

26-летний полузащитник сборной Нидерландов в минувшем сезоне Серии А забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи в 37 матчах в составе «Милана ».

Рейндерс был признан лучшим полузащитником чемпионата Италии в сезоне-2024/25.

Отметим, что 10% от прибыли при перепродаже хавбека принадлежит его бывшему клубу – АЗ .