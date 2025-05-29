«Ман Сити» начал переговоры о переходе Шерки из «Лиона»
«Манчестер Сити» начал переговоры по Райану Шерки.
Английский клуб рассматривает подписание полузащитника «Лиона» как возможность усилить позицию «десятки», сообщает Фабрицио Романо. «Горожанам» также интересен Морган Гиббс-Уайт из «Ноттингем Форест».
Французский футболист осведомлен об интересе со стороны «Манчестер Сити». Ранее сообщалось, что Шерки можно приобрести за 24-30 млн евро, выплатив отступные.
В минувшем сезоне Лиги 1 Райан провел 30 матчей, отличившись 8 голами и 11 ассистами. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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