«Ман Сити» начал переговоры о переходе Шерки из «Лиона»

«Манчестер Сити» начал переговоры по Райану Шерки.

Английский клуб рассматривает подписание полузащитника «Лиона » как возможность усилить позицию «десятки», сообщает Фабрицио Романо. «Горожанам» также интересен Морган Гиббс-Уайт из «Ноттингем Форест ».

Французский футболист осведомлен об интересе со стороны «Манчестер Сити ». Ранее сообщалось , что Шерки можно приобрести за 24-30 млн евро, выплатив отступные.

В минувшем сезоне Лиги 1 Райан провел 30 матчей, отличившись 8 голами и 11 ассистами. Его статистика – здесь .