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Гинер о Чалове в ПАОК: «Предупреждал: «Федя, не делай этого». Хозяин клуба сказал: «Женя, если ты против перехода – тема закрыта». Я ответил: «Нет! Раз он хочет – пускай»

Евгений Гинер рассказал, как предостерегал Федора Чалова от перехода в ПАОК.

Чалов перешел в ПАОК из ЦСКА в августе 2024-го, подписав 3-летний контракт.

Удивились, что он в Греции скис?

– А я его предупреждал: «Федя, не делай этого. Не нужно».

Ваня Саввиди, хозяин ПАОК, со мной советовался, потом сказал: «Женя, если ты против перехода – тема закрыта». Я ответил: «Нет! Раз Чалов меня не слышит и хочет так – пускай...» – сказал президент ЦСКА.

Чалов забил пять голов и отдал шесть результативных передач в 40 матчах за греческий клуб в этом сезоне. Он стал вторым бомбардиром команды среди нападающих после Тарика Тиссаудали, покинувшего ПАОК зимой (6).

Гинер считает, что Слуцкий ошибся, уйдя из ЦСКА: «Говорил ему: «Оставайся». Но он решил, что нужно учить английский»

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЕвгений Гинер
logoвысшая лига Греция
logoИван Саввиди
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