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  • Пономарев о Чалове: «Не настоящий форвард, так – для кухарок. Тормоз, мяч только в ноги получает, а удар любой со двора натренирует. Стал дешевым повидлом»
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Пономарев о Чалове: «Не настоящий форвард, так – для кухарок. Тормоз, мяч только в ноги получает, а удар любой со двора натренирует. Стал дешевым повидлом»

Владимир Пономарев критически высказался об уровне игры Федора Чалова.

«Как можно вообще Чалова вызывать в сборную России? Он же даже в Греции не играет. Удивительно просто. Он сейчас не достоин национальной команды! Не удивлюсь, если его больше никогда не будет в сборной. Он там не нужен. У нас форвардов-то хороших нет. 

Чалов совершил большую глупость, что ушел из ЦСКА. Он уже попробовал себя в Швейцарии, на него никто внимания не обратил, иначе бы там остался. Сейчас в Грецию рванул.

Кроме ЦСКА он нигде играть не будет, его здесь уважали. Был бы легендой армейцев, а теперь он и им не нужен. Абсолютно не нужен! 

Чалов – не настоящий форвард, он так – для кухарок. Играл только на ошибках обороны противника. Он же абсолютно ничего из себя не представляет как форвард. Можно сказать, что он стал дешевым повидлом.

Тормоз! Он же мяч только в ноги получает, себя в края не предлагает, в свободные зоны. Ничего больше в нем интересного нет. Да, есть удар, но возьми любого со двора и он удар натренирует. Ерунда это все», – сказал бывший футболист ЦСКА.

«У него ничего не получается». Чалова критикуют в Греции – но у провального старта есть и объяснение

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Legalbet
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoПАОК
logoвысшая лига Греция
Владимир Алексеевич Пономарев
logoФедор Чалов
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