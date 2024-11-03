Пономарев о Чалове: «Не настоящий форвард, так – для кухарок. Тормоз, мяч только в ноги получает, а удар любой со двора натренирует. Стал дешевым повидлом»
«Как можно вообще Чалова вызывать в сборную России? Он же даже в Греции не играет. Удивительно просто. Он сейчас не достоин национальной команды! Не удивлюсь, если его больше никогда не будет в сборной. Он там не нужен. У нас форвардов-то хороших нет.
Чалов совершил большую глупость, что ушел из ЦСКА. Он уже попробовал себя в Швейцарии, на него никто внимания не обратил, иначе бы там остался. Сейчас в Грецию рванул.
Кроме ЦСКА он нигде играть не будет, его здесь уважали. Был бы легендой армейцев, а теперь он и им не нужен. Абсолютно не нужен!
Чалов – не настоящий форвард, он так – для кухарок. Играл только на ошибках обороны противника. Он же абсолютно ничего из себя не представляет как форвард. Можно сказать, что он стал дешевым повидлом.
Тормоз! Он же мяч только в ноги получает, себя в края не предлагает, в свободные зоны. Ничего больше в нем интересного нет. Да, есть удар, но возьми любого со двора и он удар натренирует. Ерунда это все», – сказал бывший футболист ЦСКА.
«У него ничего не получается». Чалова критикуют в Греции – но у провального старта есть и объяснение
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