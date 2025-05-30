Энрике о Дани Алвесе в «Зените»: «Будем очень рады видеть здесь. Он научит молодых игроков наслаждаться футболом»
Луис Энрике хотел бы видеть Дани Алвеса в «Зените».
Ранее появилась информация, что 42-летний экс-защитник «Барселоны» и других клубов ведет переговоры с несколькими российскими командами Медиалиги.
– Дани Алвес может подписать контракт с российской медиакомандой. Хотели бы видеть его в «Зените»?
– Да, Дани Алвес – очень опытный футболист, он побывал во многих клубах и выиграл очень много титулов.
Конечно, его будут очень рады видеть здесь, в «Зените». Он научит многих молодых игроков наслаждаться футболом.
Так что, если он придет в «Зенит», мы будем очень рады, – сказал полузащитник «Зенита» Энрике.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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