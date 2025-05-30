Энрике о Дани Алвесе в «Зените»: «Будем очень рады видеть здесь. Он научит молодых игроков наслаждаться футболом»

Луис Энрике хотел бы видеть Дани Алвеса в «Зените».

Ранее появилась информация, что 42-летний экс-защитник «Барселоны» и других клубов ведет переговоры с несколькими российскими командами Медиалиги .

– Дани Алвес может подписать контракт с российской медиакомандой. Хотели бы видеть его в «Зените»?

– Да, Дани Алвес – очень опытный футболист, он побывал во многих клубах и выиграл очень много титулов.

Конечно, его будут очень рады видеть здесь, в «Зените ». Он научит многих молодых игроков наслаждаться футболом.

Так что, если он придет в «Зенит», мы будем очень рады, – сказал полузащитник «Зенита» Энрике.

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