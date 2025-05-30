У «Рейнджерс» новый владелец – компания 49ers Enterprises. Американцы планируют инвестировать 20 млн фунтов в клуб

Американская компания 49ers Enterprises стала владельцем «Рейнджерс».

Клуб объявил о переходе под контроль нового консорциума инвесторов, который возглавляет Эндрю Кавена и компания 49ers Enterprises. Сделка получила одобрение Шотландской футбольной ассоциации.

«Консорциум намерен задать новый стратегический вектор развития клуба, сделав приоритетом успехи на поле и долгосрочную финансовую устойчивость.

Новая управленческая команда уже обязалась инвестировать в клуб 20 млн фунтов – сумма будет вынесена на голосование акционеров на Общем собрании 23 июня 2025 года», – говорится в заявлении «Рейнджерс».

«Мы искренне благодарны совету директоров «Рейнджерс», акционерам, сотрудникам и болельщикам за оказанное доверие. История и традиции клуба говорят сами за себя, но история не выигрывает матчи.

Настоящее уважение к наследию – это победы. Наша цель проста: поднять уровень игры, добиться результатов и вернуть «Рейнджерс » туда, где ему и место – на вершину», – сказал Эндрю Кавена.