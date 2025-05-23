Дефо лишен прав на год за превышение скорости. Экс-форвард сборной Англии неоднократно нарушал ПДД

Джермейн Дефо лишен водительских прав на один год.

Также 42-летний экс-форвард сборной Англии оштрафован на общую сумму в 976 фунтов.

Дефо наказан за то, что в октябре прошлого года ехал на скорости 132 км/ч при ограничении в 113 км/ч.

Ранее бывший футболист «Тоттенхэма » и «Рейнджерс » неоднократно нарушал ПДД. В 2008 и 2009 годах его дважды лишали водительских прав на шесть месяцев за превышение скорости. В 2010-м Дефо был оштрафован на 800 фунтов за то, что разговаривал по телефону за рулем.