Дефо лишен прав на год за превышение скорости. Экс-форвард сборной Англии неоднократно нарушал ПДД
Джермейн Дефо лишен водительских прав на один год.
Также 42-летний экс-форвард сборной Англии оштрафован на общую сумму в 976 фунтов.
Дефо наказан за то, что в октябре прошлого года ехал на скорости 132 км/ч при ограничении в 113 км/ч.
Ранее бывший футболист «Тоттенхэма» и «Рейнджерс» неоднократно нарушал ПДД. В 2008 и 2009 годах его дважды лишали водительских прав на шесть месяцев за превышение скорости. В 2010-м Дефо был оштрафован на 800 фунтов за то, что разговаривал по телефону за рулем.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Daily Mail
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