Нкунку покинет «Челси» летом. Хавбек интересен «Тоттенхэму» (Бен Джейкобс)
Кристофер Нкунку покинет «Челси» летом.
Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.
Отмечается, что Нкунку был бы рад предложению от «Баварии», пытавшейся подписать полузащитника в январе, а также не исключает перехода в другой клуб АПЛ.
На данный момент наиболее конкретный интерес в Англии к Нкунку проявляет «Тоттенхэм». Также возможность трансфера хавбека рассматривают «Ньюкасл» и «Ливерпуль».
Нкунку перешел в «Челси» из «РБ Лейпциг» в 2023 году за 60+ млн евро. В минувшем сезоне АПЛ он отметился 3 голами и 2 ассистами в 27 матчах. Его подробную статистику можно найти здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса
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