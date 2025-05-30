Погребняк о желании Глушенкова уйти из «Зенита»: «Скоро финал ЛЧ, а вы мне про какие-то мелочные новости. Клуб ждет перестройка – в каждую линию добавится по игроку»
Ранее появилась информация, что 25-летний полузащитник некомфортно чувствует себя в составе петербуржцев и готов вернуться в «Локомотив» или «Крылья Советов».
– Скоро финал Лиги чемпионов, а вы мне про какие-то мелочные новости.
– Как думаете, есть ли в составе «Зенита» игроки, которые сейчас являются лишними?
– Такие игроки есть не только в «Зените», но и в каждой команде. Перестройка ждет как «Зенит», так и другие команды. Что касается «Зенита», понятно, что необходимы усиления.
– Есть ли вероятность, что «Зенит» проведет мощную трансферную кампанию из-за серебра в прошедшем сезоне?
– Не знаю насчет мощной, сколько там выделят трансферный бюджет. Но в каждую линию добавится по футболисту, – сказал бывший нападающий «Зенита».
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