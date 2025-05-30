  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Погребняк о желании Глушенкова уйти из «Зенита»: «Скоро финал ЛЧ, а вы мне про какие-то мелочные новости. Клуб ждет перестройка – в каждую линию добавится по игроку»
8

Погребняк о желании Глушенкова уйти из «Зенита»: «Скоро финал ЛЧ, а вы мне про какие-то мелочные новости. Клуб ждет перестройка – в каждую линию добавится по игроку»

Павел Погребняк отреагировал на возможный уход Максима Глушенкова из «Зенита».

Ранее появилась информация, что 25-летний полузащитник некомфортно чувствует себя в составе петербуржцев и готов вернуться в «Локомотив» или «Крылья Советов». 

– Скоро финал Лиги чемпионов, а вы мне про какие-то мелочные новости.

– Как думаете, есть ли в составе «Зенита» игроки, которые сейчас являются лишними? 

– Такие игроки есть не только в «Зените», но и в каждой команде. Перестройка ждет как «Зенит», так и другие команды. Что касается «Зенита», понятно, что необходимы усиления. 

– Есть ли вероятность, что «Зенит» проведет мощную трансферную кампанию из-за серебра в прошедшем сезоне?

– Не знаю насчет мощной, сколько там выделят трансферный бюджет. Но в каждую линию добавится по футболисту, – сказал бывший нападающий «Зенита». 

Медведев о желании Глушенкова уйти из «Зенита»: «Это злонамеренные провокационные слухи»

Отец Глушенкова о желании Максима уйти из «Зенита»: «Не собирайте мох с болот, уже надоело это читать. Он сейчас в отпуске, скоро поедет в сборную»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт день за днем»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoМаксим Глушенков
деньги
logoЛига чемпионов УЕФА
logoПавел Погребняк
возможные трансферы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Отец Глушенкова о желании Максима уйти из «Зенита»: «Не собирайте мох с болот, уже надоело это читать. Он сейчас в отпуске, скоро поедет в сборную»
5330 мая, 09:10
Медведев о желании Глушенкова уйти из «Зенита»: «Это злонамеренные провокационные слухи»
5230 мая, 08:25
Глушенков хочет уйти из «Зенита» и готов вернуться в «Локомотив» или «Крылья» («Советский Спорт»)
25230 мая, 06:40
Владимир Быстров: «Глушенков растворился. Игрок должен о себе заявить, к чемпионству привести. Сыграл два матча и начинаешь рассказывать – в итоге сидишь и посасываешь карамельки»
3928 мая, 12:41
Главные новости
Ковачичу прооперировали ахилл. Хавбек «Ман Сити» пропустит около 3 месяцев
2 минуты назад
Лангович о конфликте Пьянича и Комличенко в серии пенальти в Кубке: «Миралем должен был передать мяч Николаю, но просто отшвырнул его. Некрасиво, я считаю»
17 минут назад
«Штутгарт» запросит у «Реала» 50+ млн евро за Штиллера. Клубы еще не ведут переговоры, хавбек нравится Алонсо и хотел бы перейти (As)
615 минут назад
Ташуев о «Краснодаре»: «От скромности не умру, но я дал один из самых больших толчков в развитии клуба. Со средним составом мы вписались в борьбу за РПЛ – как Золушка»
1331 минуту назад
Мусаев о возвращении в «Краснодар»: «Самое сложное решение в жизни. Погулял пару часов и понял, что нужно соглашаться – мечта перевешивает сомнения и риски»
343 минуты назад
Сперцян не входит в список трансферных целей «Порту» (O Jogo)
743 минуты назад
Мусаев о сезоне: «Галицкий объяснял, что цель определяет бюджет. У «Краснодара» – 6-й, понимали, что нам по силам места со 2-го по 6-е. «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Локо» и мы примерно равны»
24сегодня, 09:48
Кисляк о серии пенальти с «Ростовом»: «Ятимов говорил: «Ты не забьешь, я смотрел игру с «Зенитом». А я забил – вот мой ответ! Был уверен, что ЦСКА выиграет Кубок»
7сегодня, 09:48
Клиника спортивной медицины подала в суд на «Химки» из-за задолженности более 1,2 млн рублей. Дело рассмотрят в августе
8сегодня, 09:36
Аль-Хелайфи осудил беспорядки после победы «ПСЖ» в ЛЧ: «Это не спорт. Прошу сохранять спокойствие, мы хотим безопасности»
8сегодня, 09:27
Ко всем новостям
Последние новости
Хвича репостнул картинку с Роналду и кубком ЛЧ, подписанную: «По стопам своего кумира ❤️🏆»
410 минут назадФото
Мусаев о Кордобе: «Понимание игры, качество передачи, оценка эпизода на отличном уровне. Джон может забивать больше – проблемы начинаются, когда он весь матч бодается с кем-то»
121 минуту назад
Неймар об удалении в матче с «Ботафого» после гола рукой: «Вторая желтая была, но первая… Существуют плохие судьи – это лишь мое мнение, не наказывайте меня снова»
34 минуты назад
Вратарь «Краснодара» Агкацев о сборной: «Каждый вратарь – максималист, у всех в амбициях быть первым номером. Я тоже ставлю такие цели»
54 минуты назад
«Акинфеев такой один, нет смысла сравнивать – Овечкин хоккеист, Дзюба нападающий. Игорь – вратарь с большой буквы, он имеет огромное значение для клуба и страны». Тренер вратарей ЦСКА о рекордах
157 минут назад
Фраттези о финале ЛЧ: «Я хотел сражаться там со своими братьями, мне больно, что я не смог. Я разбит – «Интер» разочаровал многих людей, в первую очередь себя»
1сегодня, 09:38
Андрей Мостовой о Кузяеве: «Хочу, чтобы он вернулся в «Зенит». Очень сильный футболист и хороший человек»
2сегодня, 09:35
Макрон – Аль-Хелайфи после победы в ЛЧ: «Вы всегда защищали «ПСЖ» и Париж. Вместе с Маркиньосом вы пережили счастливые и несчастливые сезоны, но вы здесь»
6сегодня, 08:49
КДК рассмотрит брань Шатова в адрес арбитра в матче с «Ахматом». Тренера «Урала» удалили за ненормативную лексику
8сегодня, 08:47
Префект полиции Парижа о работе правоохранительных органов после финала ЛЧ: «Не успех и не провал. Бесчинствам помешали в большинстве случаев»
3сегодня, 08:44