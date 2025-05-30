Погребняк о желании Глушенкова уйти из «Зенита»: «Скоро финал ЛЧ, а вы мне про какие-то мелочные новости. Клуб ждет перестройка – в каждую линию добавится по игроку»

Павел Погребняк отреагировал на возможный уход Максима Глушенкова из «Зенита».

Ранее появилась информация , что 25-летний полузащитник некомфортно чувствует себя в составе петербуржцев и готов вернуться в «Локомотив» или «Крылья Советов».

– Скоро финал Лиги чемпионов , а вы мне про какие-то мелочные новости.

– Как думаете, есть ли в составе «Зенита» игроки, которые сейчас являются лишними?

– Такие игроки есть не только в «Зените», но и в каждой команде. Перестройка ждет как «Зенит», так и другие команды. Что касается «Зенита», понятно, что необходимы усиления.



– Есть ли вероятность, что «Зенит» проведет мощную трансферную кампанию из-за серебра в прошедшем сезоне?

– Не знаю насчет мощной, сколько там выделят трансферный бюджет. Но в каждую линию добавится по футболисту, – сказал бывший нападающий «Зенита».

Медведев о желании Глушенкова уйти из «Зенита»: «Это злонамеренные провокационные слухи»

Отец Глушенкова о желании Максима уйти из «Зенита»: «Не собирайте мох с болот, уже надоело это читать. Он сейчас в отпуске, скоро поедет в сборную»