Куман вряд ли вернется к работе с клубами: «В сборную все приезжают с улыбкой и рады вновь видеть друг друга. В клубе чаще имеешь дело с разочарованными игроками»
Роналд Куман рассказал, почему вряд ли вернется к работе с клубами.
«Решение не окончательное, но вероятность того, что я вновь возглавлю клуб, крайне мала.
В сборную все приезжают с улыбкой на лице. Все рады вновь видеть друг друга и получить возможность поговорить по-голландски.
А в клубе приходится чаще иметь дело с разочарованными игроками. И, честно говоря, не особо хочется тратить на это силы – лучше сосредоточиться на исключительно футбольных делах», – сказал 62-летний тренер, чей контракт со сборной Нидерландов рассчитан до конца ЧМ-2026.
Ранее Куман возглавлял «Барселону», «Эвертон», «Саутгемптон», «Фейеноорд», АЗ, «Валенсию», ПСВ, «Аякс», «Бенфику» и «Витесс».
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: NOS
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