«Реал» выплатит по 1 млн евро игрокам в случае победы на КЧМ (As)

«Реал» выплатит по одному миллиону евро игрокам в случае победы на клубном ЧМ.

По данным As, мадридский клуб утвердил призовые в 1 млн евро каждому игроку, если команда одержит победу в турнире.

Отмечается, что аналогичные премии выплачиваются за завоевание трофея Лиги чемпионов.

За все успешно проведенные матчи и завоевание трофея КЧМ «Реал » может получить около 140 млн евро. Победа в Лиге чемпионов и во всех матчах турнира принесла бы сумму в размере около 100 млн евро.

Кроме того, к гарантированным ФИФА выплатам за КЧМ добавятся деньги за права на телетрансляции и другие дополнительные услуги.

Клубный чемпионат мира 2025 года пройдет в США с 15 июня по 13 июля.