53

«Реал» выплатит по 1 млн евро игрокам в случае победы на КЧМ (As)

«Реал» выплатит по одному миллиону евро игрокам в случае победы на клубном ЧМ.

По данным As, мадридский клуб утвердил призовые в 1 млн евро каждому игроку, если команда одержит победу в турнире. 

Отмечается, что аналогичные премии выплачиваются за завоевание трофея Лиги чемпионов.

За все успешно проведенные матчи и завоевание трофея КЧМ «Реал» может получить около 140 млн евро. Победа в Лиге чемпионов и во всех матчах турнира принесла бы сумму в размере около 100 млн евро.

Кроме того, к гарантированным ФИФА выплатам за КЧМ добавятся деньги за права на телетрансляции и другие дополнительные услуги.

Клубный чемпионат мира 2025 года пройдет в США с 15 июня по 13 июля.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoчемпионат мира среди клубов
деньги
logoЛига чемпионов УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Реал» заплатит «Ливерпулю» около 10 млн евро, чтобы Трент сыграл на КЧМ. «Мадрид» также покроет зарплату игрока за июнь и июль
10230 мая, 10:18
«Реал» ведет переговоры о выкупе Паса у «Комо» за 8 млн евро. «Мадрид» хочет, чтобы Нико сыграл на КЧМ
2327 мая, 08:45
Вальверде о КЧМ: «Реал» постарается выиграть его, чтобы болельщики могли насладиться еще одним титулом»
1019 мая, 08:59
Карвахаль и Милитао, вероятно, восстановятся к КЧМ. Защитники «Реала» порвали «кресты» осенью
1819 мая, 06:46
Главные новости
Ковачичу прооперировали ахилл. Хавбек «Ман Сити» пропустит около 3 месяцев
1 минуту назад
Лангович о конфликте Пьянича и Комличенко в серии пенальти в Кубке: «Миралем должен был передать мяч Николаю, но просто отшвырнул его. Некрасиво, я считаю»
16 минут назад
«Штутгарт» запросит у «Реала» 50+ млн евро за Штиллера. Клубы еще не ведут переговоры, хавбек нравится Алонсо и хотел бы перейти (As)
514 минут назад
Ташуев о «Краснодаре»: «От скромности не умру, но я дал один из самых больших толчков в развитии клуба. Со средним составом мы вписались в борьбу за РПЛ – как Золушка»
1230 минут назад
Мусаев о возвращении в «Краснодар»: «Самое сложное решение в жизни. Погулял пару часов и понял, что нужно соглашаться – мечта перевешивает сомнения и риски»
342 минуты назад
Сперцян не входит в список трансферных целей «Порту» (O Jogo)
742 минуты назад
Мусаев о сезоне: «Галицкий объяснял, что цель определяет бюджет. У «Краснодара» – 6-й, понимали, что нам по силам места со 2-го по 6-е. «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Локо» и мы примерно равны»
24сегодня, 09:48
Кисляк о серии пенальти с «Ростовом»: «Ятимов говорил: «Ты не забьешь, я смотрел игру с «Зенитом». А я забил – вот мой ответ! Был уверен, что ЦСКА выиграет Кубок»
7сегодня, 09:48
Клиника спортивной медицины подала в суд на «Химки» из-за задолженности более 1,2 млн рублей. Дело рассмотрят в августе
8сегодня, 09:36
Аль-Хелайфи осудил беспорядки после победы «ПСЖ» в ЛЧ: «Это не спорт. Прошу сохранять спокойствие, мы хотим безопасности»
8сегодня, 09:27
Ко всем новостям
Последние новости
Хвича репостнул картинку с Роналду и кубком ЛЧ, подписанную: «По стопам своего кумира ❤️🏆»
49 минут назадФото
Мусаев о Кордобе: «Понимание игры, качество передачи, оценка эпизода на отличном уровне. Джон может забивать больше – проблемы начинаются, когда он весь матч бодается с кем-то»
120 минут назад
Неймар об удалении в матче с «Ботафого» после гола рукой: «Вторая желтая была, но первая… Существуют плохие судьи – это лишь мое мнение, не наказывайте меня снова»
33 минуты назад
Вратарь «Краснодара» Агкацев о сборной: «Каждый вратарь – максималист, у всех в амбициях быть первым номером. Я тоже ставлю такие цели»
53 минуты назад
«Акинфеев такой один, нет смысла сравнивать – Овечкин хоккеист, Дзюба нападающий. Игорь – вратарь с большой буквы, он имеет огромное значение для клуба и страны». Тренер вратарей ЦСКА о рекордах
156 минут назад
Фраттези о финале ЛЧ: «Я хотел сражаться там со своими братьями, мне больно, что я не смог. Я разбит – «Интер» разочаровал многих людей, в первую очередь себя»
сегодня, 09:38
Андрей Мостовой о Кузяеве: «Хочу, чтобы он вернулся в «Зенит». Очень сильный футболист и хороший человек»
2сегодня, 09:35
Макрон – Аль-Хелайфи после победы в ЛЧ: «Вы всегда защищали «ПСЖ» и Париж. Вместе с Маркиньосом вы пережили счастливые и несчастливые сезоны, но вы здесь»
6сегодня, 08:49
КДК рассмотрит брань Шатова в адрес арбитра в матче с «Ахматом». Тренера «Урала» удалили за ненормативную лексику
8сегодня, 08:47
Префект полиции Парижа о работе правоохранительных органов после финала ЛЧ: «Не успех и не провал. Бесчинствам помешали в большинстве случаев»
3сегодня, 08:44