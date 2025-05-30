На игру «Ахмата» и «Урала» назначен Иванов, Чистяков обслужит ответный стыковой матч «Пари НН» и «Сочи»
РФС назначил арбитров на ответные переходные матчи за право выступать в Мир РПЛ.
31 мая, суббота
«Пари НН» – «Сочи»: судья – Артем Чистяков.
Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Сергей Французов.
«Ахмат» – «Урал»: судья – Сергей Иванов.
Помощники судьи – Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Сергей Мацюра.
В первых матчах «Пари НН» победил «Сочи» (2:1), а «Урал» обыграл «Ахмат» (2:1).
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт РФС
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