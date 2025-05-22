Фердинанд о поражении «МЮ» в ЛЕ: «Катастрофический сезон закончился на плохой ноте. Команда не заслужила трофей – у Викарио один сэйв за игру»

Рио Фердинанд считает, что «Манчестер Юнайтед» заслуженно проиграл в Лиге Европы.

Команда Рубена Аморима уступила «Тоттенхэму » (0:1) в финале турнира.

«Катастрофический сезон, закончившийся на плохой ноте. Но я не думаю, что «Манчестер Юнайтед » сделал достаточно, чтобы заслужить победу.

В команде «МЮ» не было настоящего прорывного игрока. При всем этом постоянном давлении вратарь [Гульельмо Викарио ] сделал один сэйв за всю игру – нельзя рассчитывать на трофей, если ты несколько зажат [в атаке]», – заявил экс-защитник манкунианцев.