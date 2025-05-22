Фердинанд о поражении «МЮ» в ЛЕ: «Катастрофический сезон закончился на плохой ноте. Команда не заслужила трофей – у Викарио один сэйв за игру»
Рио Фердинанд считает, что «Манчестер Юнайтед» заслуженно проиграл в Лиге Европы.
Команда Рубена Аморима уступила «Тоттенхэму» (0:1) в финале турнира.
«Катастрофический сезон, закончившийся на плохой ноте. Но я не думаю, что «Манчестер Юнайтед» сделал достаточно, чтобы заслужить победу.
В команде «МЮ» не было настоящего прорывного игрока. При всем этом постоянном давлении вратарь [Гульельмо Викарио] сделал один сэйв за всю игру – нельзя рассчитывать на трофей, если ты несколько зажат [в атаке]», – заявил экс-защитник манкунианцев.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
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