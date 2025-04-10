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  • Фердинанд назвал «ПСЖ» фаворитом ЛЧ: «Они играют так уверенно, будто уже много раз побеждали в турнире. Они разнесли «Ливерпуль», доминировали в матче с «Виллой»
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Фердинанд назвал «ПСЖ» фаворитом ЛЧ: «Они играют так уверенно, будто уже много раз побеждали в турнире. Они разнесли «Ливерпуль», доминировали в матче с «Виллой»

Рио Фердинанд считает «ПСЖ» фаворитом Лиги чемпионов.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов парижане дома обыграли «Астон Виллу» (3:1).

«Мы в студии были потрясены голами «ПСЖ», техникой и блеском их игроков. Но меня так же, если не больше, впечатлило то, как они возвращают мяч себе.

«ПСЖ» играл так уверенно, будто уже много раз побеждал в ЛЧ, хотя не делал этого ни разу. Эта команда знает, как выжать максимум из каждого игрока и по-настоящему доминировать над соперником.

Сейчас я считаю «ПСЖ» фаворитом Лиги чемпионов. Я видел, как они разнесли «Ливерпуль» в двух матчах, как они доминировали в игре с «Виллой». К следующему матчу они подходят абсолютным фаворитом турнира», – заявил бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

Победное соло Хвичи – шедевр! Приблизил «ПСЖ» к полуфиналу ЛЧ

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: TNT Sports
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