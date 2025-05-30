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  • Черданцев об офсайдных линиях: «Боковой 150 лет поднимал флажок, ну и поднимал бы дальше, если нет возможности использовать полностью автоматическую систему. Наши линии ситуацию не упрощают»
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Черданцев об офсайдных линиях: «Боковой 150 лет поднимал флажок, ну и поднимал бы дальше, если нет возможности использовать полностью автоматическую систему. Наши линии ситуацию не упрощают»

Георгий Черданцев высказал мнение об использовании офсайдных линий в РПЛ.

Как оцените судейство в этом сезоне?

– Были спорные и неоднозначные моменты с офсайдными линиями. Это вечная тема для дискуссии, потому что здесь какого‑то оптимального решения не найдешь. Эта система, наверное, лучше, чем ничего.

Мне кажется, что офсайды вообще определять надо либо по старинке с помощью бокового судьи, либо с помощью полностью автоматизированной системы, как в Лиге чемпионов. Реально не прикопаешься, когда стоят камеры вокруг всего поля, с любого ракурса картинка на 360 градусов.

У нас все‑таки эти линии, точки ставятся вручную. Боковой судья 150 лет поднимал флажок, ну и поднимал бы дальше, если нет возможности использовать полностью автоматическую систему. Наши офсайдные линии ситуацию не упрощают.

Все равно есть споры, есть вопросы, как линия начерчена. Система не решает проблему определения положения «вне игры», – сказал комментатор «Матч ТВ».

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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