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  • Черданцев не считает сезон «Спартака» провальным: «Провал – это 10-е место какое-нибудь. Подвела трехмесячная пауза, Станкович свои выводы сделает, думаю»
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Черданцев не считает сезон «Спартака» провальным: «Провал – это 10-е место какое-нибудь. Подвела трехмесячная пауза, Станкович свои выводы сделает, думаю»

Георгий Черданцев не считает, что «Спартак» провалил сезон.

В сезоне-2024/25 красно-белые заняли 4-е место в таблице Мир РПЛ и вылетели из Фонбет Кубка России, уступив «Ростову» в финале Пути регионов.

– Если возвращаться к клубам, «Спартак» остался вне тройки, из Кубка тоже вылетел. Можно ли сказать, что сезон провальный?

– Я не люблю слово «провальный», потому что «провальный» – это какое-нибудь десятое место. «Манчестер Юнайтед» провальный сезон провел. Тут слово «провал» слишком жесткое, мне кажется. Нельзя отбросить в сторону траты на трансферы.

В ноябре «Спартак» был самой яркой и быстрой командой сезона с прекрасными перспективами. Но что-то пошло не так, трехмесячная пауза для нового тренера, в новых условиях работающего, подвела. Было ожидаемо, что что-то пойдет не так. Следующий сезон уже будет, наверное, как-то иначе спланирован и с другой зимней трансферной кампанией. Самое главное в чемпионате России – это то, как ты играешь в марте и в апреле.

Я думаю, что Станкович свои выводы сделает. Менять каждый год тренеров – это абсурд. Под этого тренера покупались футболисты, выстроился определенный состав. Не знаю, насколько это наигранно или искренне, но вот эти обнимашки со всеми футболистами, наверное, говорят о том, что микроклимат в команде хороший и футболистам с Деяном комфортно работать. Чего его менять?

Продление контракта – это логично, надо дать человеку поработать с тем составом, который у него собрался. Станковичу надо определиться со стартовым составом, избавиться от тех футболистов, которые в состав не проходят и просто как балласт находятся в команде.

Перспективы у этого «Спартака» есть. Это первый опыт Станковича в конкурентном чемпионате, надо лишь сделать правильные выводы, – сказал комментатор «Матч ТВ».

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoДеян Станкович
logoМатч ТВ
logoГеоргий Черданцев
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