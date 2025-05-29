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Радченко о Семаке: «Не знаю, у кого были сомнения, что он останется главным тренером «Зенита». Он очень много сделал и еще сделает для клуба – в следующем году команда станет стабильнее, уверен»

Дмитрий Радченко не сомневался, что Сергей Семак останется в «Зените».

Ранее клуб из Санкт-Петербурга объявил о продолжении сотрудничества с главным тренером.

– Не знаю, у кого были сомнения в том, что Семак останется главным тренером «Зенита». Он подписал контракт в прошлом сезоне сразу после чемпионства. Поэтому у меня не было сомнений, что Сергей будет продолжать работу. Он очень много сделал для клуба и, кажется, еще многое сделает.

Понятно, что после двух последних сезонов нужно сделать выводы. Не все у команды получалось, присутствовала нестабильность. Но уверен, опытный тренерский штаб и руководство клуба найдут решения, которые помогут в следующем году, и команда станет еще увереннее и стабильнее.

– Что должно помочь сине‑бело‑голубым снова стать чемпионами страны?

– Ушедшие футболисты – Малком, Клаудиньо – были лидерами команды. И, конечно, заменить таких футболистов непросто. Но все равно уверен, что будет проведена серьезная трансферная политика, и привезут футболистов, которые не уступают прошлым лидерам, – сказал бывший игрок «Зенита».

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ПСЖПСЖ
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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