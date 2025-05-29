Бруну Алвеш: «Зенит» обязан играть в ЛЧ. Создали инфраструктуру, инвестируют в развитие – за таким клубом должен следить весь мир»
Бруну Алвеш считает, что «Зенит» должен выступать в Лиге чемпионов.
«Зенит» обязан играть в Лиге чемпионов. Клуб создал новую инфраструктуру, построил стадион, инвестирует в свое развитие, поэтому «Зенит» должен играть в Европе.
Когда ты приезжаешь сюда и видишь это все, то понимаешь, что за таким клубом должен следить весь мир», – сказал экс-защитник сине-бело-голубых.
Кто выиграет Лигу чемпионов?8133 голоса
ПСЖ
Интер
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости