Бруну Алвеш: «Зенит» обязан играть в ЛЧ. Создали инфраструктуру, инвестируют в развитие – за таким клубом должен следить весь мир»

Бруну Алвеш считает, что «Зенит» должен выступать в Лиге чемпионов.

«Зенит» обязан играть в Лиге чемпионов. Клуб создал новую инфраструктуру, построил стадион, инвестирует в свое развитие, поэтому «Зенит » должен играть в Европе.

Когда ты приезжаешь сюда и видишь это все, то понимаешь, что за таким клубом должен следить весь мир», – сказал экс-защитник сине-бело-голубых.