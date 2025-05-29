Хавбек «Барсы» Касадо заявил, что в первый раз он занялся сексом в 14 лет. Возраст согласия в Испании – 16 лет

Хавбек «Барсы» Марк Касадо заявил, что у него был секс в 14 лет.

21-летний игрок посетил подкаст La Sotana, на котором ответил на ряд провокационных вопросов. У полузащитника спросили, в каком возрасте произошел его первый интимный опыт.

«Мой первый раз был в 14 лет», – сказал Марк Касадо .

Возраст сексуального согласия в Испании – 16 лет. В 1999 году правительство страны увеличило возраст согласия с 12 до 13 лет, а в 2015-м – с 13 до 16 лет.

«Барселона» и Касадо обсуждают продление контракта до 2030 года