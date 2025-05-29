Хавбек «Барсы» Касадо заявил, что в первый раз он занялся сексом в 14 лет. Возраст согласия в Испании – 16 лет
Хавбек «Барсы» Марк Касадо заявил, что у него был секс в 14 лет.
21-летний игрок посетил подкаст La Sotana, на котором ответил на ряд провокационных вопросов. У полузащитника спросили, в каком возрасте произошел его первый интимный опыт.
«Мой первый раз был в 14 лет», – сказал Марк Касадо.
Возраст сексуального согласия в Испании – 16 лет. В 1999 году правительство страны увеличило возраст согласия с 12 до 13 лет, а в 2015-м – с 13 до 16 лет.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Marca
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