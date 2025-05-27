«Барселона» и Касадо обсуждают продление контракта до 2030 года
Марк Касадо может продлить контракт с «Барселоной».
По информации Diario Sport, каталонский клуб работает над продлением соглашения с 21-летним полузащитником до 2030 года. Переговоры уже ведутся.
Стороны планируют заключить новый контракт до начала предсезонки, которое намечено на 13 июля. Действующий договор рассчитан до 2028 года.
В минувшем сезоне Ла Лиги Касадо провел 23 матча, отличившись 1 голом и 3 ассистами. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Diario Sport
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