«Барселона» и Касадо обсуждают продление контракта до 2030 года

Марк Касадо может продлить контракт с «Барселоной».

По информации Diario Sport, каталонский клуб работает над продлением соглашения с 21-летним полузащитником до 2030 года. Переговоры уже ведутся.

Стороны планируют заключить новый контракт до начала предсезонки, которое намечено на 13 июля. Действующий договор рассчитан до 2028 года.

В минувшем сезоне Ла Лиги Касадо провел 23 матча, отличившись 1 голом и 3 ассистами. Его статистика – здесь .