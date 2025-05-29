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  • Невилл об «Арсенале»: «Клуб должен выигрывать трофеи, ожидания никогда не исчезнут. Артета построил хорошую команду – через год мы должны говорить о том, что она победила»
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Невилл об «Арсенале»: «Клуб должен выигрывать трофеи, ожидания никогда не исчезнут. Артета построил хорошую команду – через год мы должны говорить о том, что она победила»

Гари Невилл считает, что в следующем сезоне «Арсенал» обязан выиграть трофей.

Невиллу задали вопрос, что бы он сказал главному тренеру клуба, если бы принадлежал к владельцам «Арсенала», который провел 5 сезонов без трофеев и 3 года подряд занял 2-е место в Премьер-лиге.

«Если честно, я не думаю, что нужно давать Микелю Артете совет. Он умный парень, он хороший тренер, он построил хорошую команду. Они просто не взяли планку.

Мне не нужно говорить, потому что представители «Арсенал» сами высказались в конце сезона на поле. Мартин Эдегор и Деклан Райс в интервью Sky, затем Эдегор в качестве капитана и Артета поговорили с болельщиками. Они совершенно ясно сказали, что этого недостаточно. «Мы хотим, чтобы сегодня речь шла о титуле, о праздновании, но это не так. Мы снова не выиграли трофеи, и нам нужно вернуться в следующем сезоне и сделать это», – вот что они сказали. Мне не нужно говорить это за них.

Мы не можем сидеть здесь через год, говоря в очередном интервью о команде, которая снова почти выиграла. Мы должны говорить о команде, которая победила. Если вы футбольный клуб «Арсенал», вы должны побеждать. Я, как игрок, который выиграл много трофеев, не говорю, что каждая команда должна побеждать, но, если вы «Арсенал» или «Ливерпуль», вы должны выигрывать трофеи. Если вы «Манчестер Юнайтед», вы должны выигрывать трофеи.

Таковы ожидания, они никогда не исчезнут. Все, что меньше этого, не должно считаться достижением целей. Так что через год «Арсенал» должен оказаться на пьедестале с медалью на шее, продолжая бороться за титул Премьер-лиги.

Если они выиграют Кубок Англии, еврокубок или Кубок английской лиги, они должны быть все еще близко к тому месту, где будут победители чемпионата. Или, что предпочтительнее, стать победителями лиги. Это тот трофей, который им нужен», – заявил экс-защитник «Манчестер Юнайтед».

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ПСЖПСЖ
ИнтерИнтер
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
logoпремьер-лига Англия
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болельщики
logoКубок Англии
logoГари Невилл
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