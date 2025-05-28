Анри об «Арсенале» при Артете: «За три года хотя бы один трофей или финал должен был быть. У «МЮ», над которым все смеются, пять финалов за последние пять лет»

Тьерри Анри заявил, что «Арсенал» при Микеле Артете выступает ниже ожиданий.

Испанец возглавил «канониров» в 2019 году. С тех пор клуб выиграл один трофей – Кубок Англии в первый сезон Артеты .

«Я не говорю, что разочарован в «Арсенале », но вполне естественно, что сейчас возникают вопросы. Я понимаю, поначалу ты приходишь, и это еще не твоя команда. Нужно как минимум три-четыре трансферных окна, чтобы изменить все так, как ты хочешь. Это требует времени, и тренеру нужно дать это время, чтобы он мог реализовать свои идеи.

Но за последние три года «Арсенал» находился в ситуации, когда должен был хотя бы один трофей выиграть или дойти до финала. «Манчестер Юнайтед » сыграл в пяти финалах за последние пять лет – и это тот самый «Юнайтед», над которым все смеются. А «Арсенал» за три года строительства не дошел ни до одного финала.

Так что я понимаю, когда люди задаются вопросом: «Разве вы не должны бороться хотя бы за один трофей?» – заявил экс-нападающий «Арсенала» в подкасте Stick to Football.