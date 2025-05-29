Дзаньоло о стычке с молодежкой «Ромы»: «Намеки на мою «явную нетрезвость» не обоснованы. «Рома» подчеркивает смехотворные обстоятельства вместо того, чтобы разобраться в эпизоде»

Николо Дзаньоло отрицает факт применения насилия к игрокам молодежки «Ромы».

Напомним, полузащитник «Фиорентины » посетил полуфинальный матч молодежной лиги между командой из Флоренции и «Ромой ».

После матча он зашел в раздевалку римлян, где произошел конфликт – Дзаньоло обвинили в том, что он ударил двух игроков. Сам игрок это отрицает – по его словам, он хотел поздороваться с футболистами, но его стали оскорблять.

«Я не хотел возвращаться к недавним неприятным событиям, полагаясь на уважение к своей персоне.

Однако в последние несколько дней я был вынужден читать и слушать многочисленные неточности и причудливые реконструкции, даже со стороны моей бывшей команды, к которой я по-прежнему испытываю привязанность.

В их официальном коммюнике сообщались совершенно необоснованные и далекие от истины эпизоды и детали. Вместо того, чтобы разобраться в эпизоде и поведении некоторых его участников, они предпочли подчеркнуть обстоятельства, которые были, мягко говоря, незначительными и смехотворными.

Например, тот факт, что я вполне законно воспользовался туалетом спортивного центра моего клуба, или сделать неприятные и двусмысленные намеки на мое несуществующее состояние «явной нетрезвости».

Правда вот в чем: я отправился в раздевалки команд, чтобы поздравить ребят из «Фиорентины» и поприветствовать игроков своей бывшей команды, без какой-либо злобы.

К сожалению, когда я вошел в раздевалку, меня встретили столь же враждебно, сколь и немотивированно. Несмотря на это, я еще раз заявляю, что с моей стороны не было никакого физически агрессивного поведения.

На данный момент я не буду ничего добавлять из уважения к продолжающемуся расследованию компетентных органов.

Я благодарю «Фиорентину» и всех тех, кто со мной в этот момент, кто поддерживает меня с уважением и доверием, придерживаясь фактов», – сказал Николо Дзаньоло .

«Рома» о стычке Дзаньоло с молодыми игроками клуба: «Он был явно нетрезв. Помочился в помещении, провоцировал, футболистам потребовалась госпитализация»